روسيا تطرد صحفياً يابانياً متهماً بجمع معلومات عسكرية

موسكو (رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أمس أن موسكو طردت صحفيا يابانيا لمحاولته الحصول على معلومات سرية تتعلق بالقدرات العسكرية الروسية في أقصى شرق البلاد. وقالت الوكالة نقلا عن وزارة الخارجية إن الصحفي غادر البلاد بالفعل بعد أن اعتقلته الشرطة الشهر الماضي في مدينة فلاديفوستوك، وهي ميناء على المحيط الهادي. وكانت موسكو أمهلت الصحفي الذي لم تذكر الوكالة اسمه 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية الروسية استدعت مسؤولا في السفارة اليابانية في موسكو لتقديم احتجاج دبلوماسي على ما حدث. والعلاقات بين اليابان وروسيا متوترة بسبب نزاع إقليمي حول سلسلة من الجزر في المحيط الهادي استولى عليها الجيش السوفيتي في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وحال النزاع من دون أن توقع روسيا واليابان معاهدة سلام رسمية بعد انتهاء الحرب إلى الآن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية «اعتقل ضباط إنفاذ القانون المواطن الياباني في فلاديفوستوك يوم 25 ديسمبر وهو يحاول الحصول على مواد سرية عن القدرات العسكرية الروسية في الشرق الأقصى للبلاد».

وجاء الإعلان عن طرد الصحفي الياباني بعد يومين من قول شركة الاتصالات اليابانية (سوفتبنك جروب كورب) إن السلطات ألقت القبض على أحد العاملين السابقين فيها للاشتباه بتسريب معلومات عنها.

وقالت صحيفة نيكي نقلا عن الشرطة إنه يشتبه بأن الموظف السابق كان يقدم المعلومات إلى البعثة التجارية الروسية في اليابان مقابل المال.