واشنطن تطالب بغداد بحماية منشآتها الدبلوماسية

عواصم (وكالات)

دعت الولايات المتّحدة العراق إلى حماية المنشآت الدبلوماسيّة الأميركيّة، بعد أن طالت ثلاثة صواريخ السفارة الأميركيّة في بغداد.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان «ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسيّة». وأضاف «منذ سبتمبر وقع أكثر من 14 هجوماً ضدّ موظّفين أميركيّين في العراق». وتابع المتحدّث «لا يزال الوضع الأمنيّ متوتّراً».

ومن جهته، أبلغ السفير الأميركي في العراق رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استنكار بلاده الشديد لقصف مبنى السفارة.

وقد استهجن عبدالمهدي، استهداف السفارة الأميركية في بغداد، مؤكداً أن هذه الأعمال «مدانة وخارجة عن القانون».

وأكد عبدالمهدي أن «هذه الأعمال تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها».

واعتبر أن «استمرار هذا التصرف الانفرادي اللامسؤول يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلد وعلاقاته بأصدقائه، ويحمل البلاد كلها تبعات وتداعيات خطيرة».

وأضاف: «الحكومة تؤكد التزامها بحماية جميع البعثات الدبلوماسية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك».

وكشف أنه أمر القوات العراقية «بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات»، وباعتقال من أطلق هذه الصواريخ «لينال جزاءه أمام القضاء».

وبدوره، استنكر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأميركية وسط بغداد، معتبراً أن هذه الحوادث تسيء للدولة العراقية.

وقال إن «القصف الصاروخي المتكرر الذي تتعرض له السفارة الأميركية وسط بغداد أمرٌ مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها».

وعبرت وزارة الخارجيّة العراقية عن رفضها القاطع، واستنكارها لما وصفته بـ«العدوان» الذي استهدف السفارة الأميركيّة.

وقالت الوزارة «وفي الوقت الذي تُشدّد فيه الوزارة على استهجانها لهذا العمل العنفيّ المُدان قانوناً وعرفاً تُؤكّد أنّها حريصة أشدَّ الحرص على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق، وذلك التزاماً ببُنود اتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين بلدان العالم، وحرصاً على العلاقات الثنائيّة، ورعاية للمصالح المُتبادلة للجميع».