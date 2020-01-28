الفيروس القاتل يواصل بث الرعب في العالم

عواصم (وكالات)

لايزال فيروس «كورونا الجديد» يبث الرعب في دول العالم بعد تزايد أعداد الضحايا في الصين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السلطات الأميركية على اتصال وثيق مع الصين فيما يتعلق بفيروس «كورونا الجديد» وإن واشنطن مستعدة لعرض أي مساعدة في استطاعتها.

وقال ترامب في تغريدة: «نحن على اتصال وثيق للغاية مع الصين بخصوص الفيروس، وجرى تسجيل حالات قليلة للغاية في الولايات المتحدة الأميركية، ولكنها قيد المتابعة، لقد عرضنا على الصين ورئيسها شي جين بينج أي مساعدة ضرورية، خبراؤنا استثنائيون».

وقررت منغوليا إغلاق نقاط عبور السيارات والمشاة عند حدودها البرية مع الصين ومدارسها في مسعى لكبح انتشار فيروس «كورونا الجديد». وباتت بذلك أولان باتور أول جارٍ للصين يغلق حدوده معها، فيما تبقى المواصلات الجوية وعبر القطارات مفتوحة. وأعلن نائب رئيس الوزراء إنختوفيشين أولزيسايخان «يمنع على السيارات والمشاة عبور الحدود الصينية»، مشيراً إلى أن المدارس والجامعات ستبقى بدورها مغلقة حتى الثاني من مارس، فضلاً عن منشآت عامة أخرى. وأوضح رئيس الوزراء المنغولي أوخناجين خورليسوخ أن القرار جاء بعد ظهور إصابات في منغوليا الداخلية، وهي منطقة صينية محاذية لمنغوليا. وقال إن التظاهرات العامة ممنوعة، مضيفاً أن المباريات الرياضية ستلغى أيضاً وستغلق الصالات الرياضية.

وفي ماليزيا، فرضت السلطات أمس، حظراً مؤقتاً على المواطنين الصينيين القادمين من إقليم هوبي في محاولة لكبح انتشار تفشي الفيروس القاتل. وأبلغت ماليزيا حتى الآن عن 4 إصابات مؤكدة بالفيروس.

بدورها، تدرس الحكومة الألمانية تنفيذ حملة إجلاء لمواطنيها من الصين بسبب انتشار الفيروس. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس، في برلين إنه يتم حاليا دراسة إجلاء محتمل للرعايا الراغبين في مغادرة الصين. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إنه يقيم حالياً في مدينة «ووهان»، مركز انتشار الفيروس، نحو 90 ألمانياً، موضحة أنهم مقيمون هناك إما بسبب العمل أو الدراسة أو الزواج.

وذكرت المتحدثة أن الخارجية الألمانية على اتصال دوري بالألمان هناك منذ أيام، وقالت: «ليس لدينا أي دليل حالياً على إصابة الألمان بالمرض». وأشارت المتحدثة إلى أن لجنة إدارة الأزمات في الوزارة اجتمعت أمس، لبحث الإجراءات اللاحقة في التعامل مع الأمر، وقالت: «ندرس على نحو مكثف خيار الإجلاء، ولدينا فريق قنصلي من السفارة في طريقه إلى ووهان للإطلاع على الوضع بأنفسهم».

كما قالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا أمس، إن حكومة بلادها تعمل مع الحكومة الصينية والاتحاد الأوروبي لإعادة المواطنين الإسبان من إقليم «ووهان» بسبب المخاوف من الفيروس، وقالت بريطانيا إنها تعمل أيضاً لمساعدة رعاياها هناك.

وقالت الوزيرة الإسبانية على تويتر «نعمل مع قنصليتنا في بكين والمسؤولين في الصين والاتحاد الأوروبي لإعادة نحو 20 إسبانياً في ووهان بإقليم هوبي مركز تفشي فيروس كورونا، سنواصل الإعلان عن أي جديد».

وعرضت بريطانيا أيضاً مساعدة رعاياها على العودة من هوبي. وقالت وزارة الخارجية أمس، «نعمل لإتاحة اختيار مغادرة إقليم هوبي أمام الرعايا البريطانيين». ونشرت الوزارة رقم هاتف للاتصال به لمن يرغب في الحصول على المساعدة.

إلى ذلك، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية أمس، تعليق رحلاتها الجوية إلى الصين بسبب مخاوف من انتفال فيروس «كورونا الجديد» إلى البلاد. وقال الناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد الأندلسي إن «الشركة قررت تعليق كل رحلات الجزائر - بكين حتى بداية فبراير المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد بالصين». وأوضح الأندلسي أن سبب تأجيل الرحلات يرجع أيضا إلى قرار السلطات الصينية بتمديد عطلة عيد الربيع التي تنتهي في 30 يناير الحالي كإجراء رئيسي للسيطرة على تفشي الفيروس. وأضاف أن «كل ما في الأمر أن السلطات الصينية اتخذت إجراءات طارئة لاحتواء الفيروس والخطوط الجوية الجزائرية اتخذت القرار بالاتفاق مع الطرف الآخر».