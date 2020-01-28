وصول أسلحة إيرانية إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة

صنعاء (د ب أ) قال مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية أمس، إن أسلحة إيرانية وصلت إلى جماعة أنصار الله الحوثية عبر ميناء الحديدة غربي البلاد. وأوضح وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثة وصلت إلى ميليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة.

وأكد القديمي ضرورة «تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، وإنهاء انقلابهم ومنع وصول أي دعم عسكري، وكسرهم في فترة وجيزة». وتساءل قائلاً: «هل تدرك وتعي القيادة السياسية في اليمن هذا الأمر؟».

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