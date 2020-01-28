دبلوماسيون أوروبيون: مغامرات أردوغان في ليبيا مرفوضة

دينا محمود (لندن)

حذر دبلوماسيون أوروبيون من عواقب مواصلة نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخلاته الأحادية على الصعيد الخارجي خاصة في دول مثل سوريا وليبيا، مؤكدين أن «مغامرات» أنقرة في هذا الشأن، تُمنى بالفشل واحدة تلو أخرى، وتلقى رفضا واسع النطاق على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال الدبلوماسيون - في تصريحات نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية - إن إصرار تركيا على تلك التدخلات، يؤكد «تصاعد النزعة العدوانية» لدى نظامها الحاكم، ما يهدد «النظام الدولي» برمته والاستقرار في الشرق الأوسط، ويعيد صياغة العلاقات القائمة بين هذا البلد والدول المجاورة له.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن أنقرة تسعى «بشكل وقح» ، لتحقيق مصالحها واكتساب النفوذ بأي وسيلة في الشرق الأوسط، مُشددين على أن الإمعان في السير على هذا الدرب، بات الآن «يثير غضب القادة العرب والأوروبيين على حد سواء»، خاصة مع اجتياح الجيش التركي للمناطق الشمالية الشرقية من سوريا في أكتوبر الماضي، بجانب إرسال عسكريين أتراك ومرتزقة سوريين إلى ليبيا، بعد ذلك بشهرين تقريبا.

واعتبرت «فاينانشال تايمز» أن تحركات أردوغان على هذا المضمار تمثل «تحديا» أجوف للحلفاء الغربيين، الذين يعارضون تدخلاته العسكرية في سوريا من جهة، وتجاهله للحظر الأممي المفروض على إمداد الفرقاء الليبيين بالسلاح والمعدات، من جهة أخرى.

وأبرزت في هذا السياق تصريحات تبجح فيها الرئيس التركي أواخر العام الماضي أمام مجموعة من رعايا بلاده في بريطانيا، بأنه صار الآن بمقدور نظامه «إطلاق عملية عسكرية.. دون طلب إذن من أحد»، قائلة إن ذلك يكشف طبيعة «السياسة الانفرادية»، التي تعمد أنقرة لتبنيها على الساحة الخارجية، في إطار محاولات نظامها الحاكم، لتحويلها إلى قوة دولية، رغم ما تعاني منه من مشكلات داخلية وخارجية متعددة.

واستعرضت «فاينانشال تايمز» أمثلة على المناطحة التركية للحلفاء الدوليين الأكثر قوة، من قبيل الإصرار على شراء منظومة «إس - 400» الروسية المتطورة للدفاع الصاروخي، ما دفع الولايات المتحدة لبحث فرض عقوبات على أنقرة، فضلا عن الانخراط في أنشطة غير قانونية للتنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط، مما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير عقابية بدوره.

وحرصت «فاينانشال تايمز» على الإشارة إلى أن تدخل أنقرة السافر في ليبيا يشكل «القرار الأكثر إثارة للدهشة» من جانب أردوغان على هذا الصعيد، خاصة بعدما أشعل الغضب في واشنطن ومختلف العواصم الأوروبية الكبرى، التي تسعى للتوسط من أجل إيجاد هدنة دائمة بين الفرقاء الليبيين.

وفي تصريحات نشرتها الصحيفة، أقر الدبلوماسي التركي السابق سِنان اولجن - الذي يرأس حاليا مركزا للأبحاث يتخذ من إسطنبول مقرا له - بأن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة «الانهيار»، وأن روابط أنقرة بالاتحاد الأوروبي تتصف بـ «عدم الفعالية».

وأضاف أولجن بالقول إن «تآكل الحريات الأساسية في تركيا على مدار العقد الماضي، أثار انزعاج المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، ما يزيد من صعوبة إدارة أنقرة سياساتها على الصعيد الدولي بكفاءة».