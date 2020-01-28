223 مهاجراً بانتظار ميناء آمن بعد إنقاذهم من مياه المتوسط

روما (أ ف ب)

يقبع نحو 223 مهاجراً، بينهم حوامل وأطفال، تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط في الساعات الأخيرة، أمس الأول، في سفينة منظمة إنسانية في انتظار تمكينهم من النزول في ميناء آمن، بحسب الصحف الإيطالية. وكانت سفينة اوشين فايكينج التي تعمل لحساب منظمة اس او اس. المتوسط وبشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، أنقذت هؤلاء المهاجرين في عدة عمليات نفذتها قبالة ليبيا، بحسب المصدر ذاته.

وتمت آخر عمليات الإنقاذ هذه ليل السبت الأحد في منطقة النجدة والبحث التابعة لمالطا، حيث عثر على 72 مهاجراً في مركب مكتظ.

ومنذ صيف 2018، تولى حرس السواحل الليبي بتكليف من أوروبا تنسيق عمليات الإنقاذ في «منطقة بحث ونجدة» واسعة تتجاوز المياه الإقليمية الليبية. وهي مهمة تقول منظمة «اس او اس» إن ليبيا الغارقة في الحرب عاجزة عن القيام بها. وأحصت منظمة الهجرة الدولية في 2019 وفاة 1283 شخصاً في البحر المتوسط، حيث بات الطريق الأوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا الأكثر وفيات. ولقي ما لا يقل عن 19 ألفاً و164 مهاجراً حتفهم في مياه المتوسط في السنوات الخمس الأخيرة.