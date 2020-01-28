هادي يدعو الجيش إلى تحرير كامل التراب اليمني

عقيل الحلالي (صنعاء)

احتدمت أمس المعارك بين الجيش اليمني، وميليشيات الحوثي في مديرية نهم القريبة من صنعاء، وبلدة صرواح التابعة لمحافظة مأرب «شرق»، وجبهات محافظة الجوف «شمال شرق»، فيما دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قوات الجيش إلى مواصلة انتصاراتها الميدانية «وصولاً إلى تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية».

وذكرت مصادر عسكرية يمنية لـ «الاتحاد» أن المواجهات استمرت، ولليوم الحادي عشر على التوالي، في عدد من المناطق الجبلية، شديدة الوعورة، بمديرية نهم التي تبعد عن شمال شرق العاصمة اليمنية نحو 50 كيلومتراً، مشيرة إلى أن القوات الحكومية، المسنودة جواً من التحالف العربي، واصلت تقدمها لاستعادة المزيد من المواقع العسكرية والاستراتيجية التي خسرتها خلال الأسبوع الأول لتجدد القتال في هذه المديرية.

وقطعت ميليشيات الحوثي، خدمات الهاتف الثابت والمحمول في مناطق الصراع في نهم وصرواح ومحافظة الجوف. ونفت مصادر في الحكومة اليمنية مزاعم الحوثيين بالسيطرة على براقش، وأكدت استمرار تقدم القوات الحكومية في المواجهات ضد الميليشيات في نهم، وفي جبال هيلان، غرب مديرية صرواح، لكنها وصفت المعارك المحتدمة في كل الجبهات بالضارية. وكان الجيش اليمني ذكر في بيان على موقعه الإلكتروني أن قواته أفشلت، الأحد، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في منطقة العقبة الواقعة شمال شرق مدينة الحزم، مؤكداً مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الحوثية خلال الاشتباكات.

كما قتل وجرح عدد غير معروف من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في غارات جوية للتحالف دمرت تعزيرات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى منطقة العقبة، فيما أسقطت القوات الحكومية، مساء الأحد، طائرة مسيرة تابعة للميليشيات أثناء تحليقها في سماء منطقة الجرعوب بمديرية المتون جنوب غرب الجوف.

وشيعت ميليشيات الحوثي، أمس، العشرات من عناصرها الذين قتلوا، خلال الأيام الماضية، في غارات جوية للتحالف العربي وفي المعارك مع الجيش اليمني في جبهات نهم وصرواح والجوف. وشوهدت صباح الاثنين في عدد من شوارع صنعاء مواكب تشييع لميليشيات الحوثي الانقلابية تقل جثث العديد من قتلى الجماعة المسلحة التي كان بعض عناصرها المشيعون يطلقون النيران في الهواء بكثافة وهو ما تسبب بإرهاب الكثير من السكان المدنيين في تلك الأحياء والمناطق التي مرت عبرها المواكب.

ونشرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، مساء الاثنين، صوراً لمواكب تشييع أكثر من 15 عنصراً من الميليشيات قتلوا في الصراع المحتدم شرق صنعاء. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الرئيس عبدربه منصور هادي «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، والمقيم بشكل مؤقت في الرياض، اتصل هاتفياً بكل من وزير الدفاع، الفريق الركن محمد المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، ومحافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، للاطلاع على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش في مختلف المواقع والجبهات.

وبحسب وكالة سبأ، فإن الرئيس هادي أشاد بالانتصارات التي يحققها الجيش في مختلف مواقع وجبهات القتال ضد «قوى التمرد وانقلاب الميليشيات الحوثية الايرانية»، وأنه ثمن «مواقف الشرفاء من أبناء الوطن في محافظات صنعاء ومأرب والجوف وشبوة وغيرها من المحافظات المجاورة والتحامهم بقوات الجيش الوطني في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والحفاظ على مكاسب ومنجزات الثورة».

وقال الرئيس اليمني إن «التضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية، التي تتوج بالانتصارات المتوالية على الميليشيات الإيرانية، ستظل محل تقدير واعتزاز كافة أبناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية»، مشدداً على أهمية «مواصلة تلك البطولات وصولاً إلى تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية الساعية عودة اليمن إلى العهود الظلامية»، مثمناً «مواقف الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شركائنا في الهوية والمصير المشترك».

وكان قائد العمليات المشتركة بالجيش اليمني، اللواء الركن صغير بن عزيز، ومعه عدد من القيادات العسكرية، قد تفقد أمس الأول سير العمليات القتالية للجيش ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم . وأكد اللواء بن عزيز أن قوات الجيش لن تتراجع عن هدفها الرئيسي وهو تحرير العاصمة صنعاء، لافتاً إلى أن «محاولات الحوثي لخداع الناس بانتصاراته الوهمية لن تثني قوات الجيش وأبناء الشعب اليمني عن استكمال التحرير وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي».