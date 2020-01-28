محمد إبراهيم (الجزائر) قالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ «الاتحاد»، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيزور القاهرة في الثلث الأول من شهر فبراير المقبل، تلبية لدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وأضافت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، أن الرئيس تبون سيزور مصر قبل مشاركته في القمة العربية الأفريقية المقرر أن تستضيفها السعودية، مرجحة أن تتم الزيارة يوم 7 فبراير المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ «الاتحاد»: الرئيس الجزائري يزور القاهرة أوائل فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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