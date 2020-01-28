مقتل وإصابة 12 مدنياً بقصف «حوثي» غرب تعز

صنعاء (الاتحاد)

قتل ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرون، أمس، في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على سوق شعبي غرب مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب). وذكرت مصادر محلية لـ«الاتحاد» أن ميليشيا الحوثي قصفت بالمدفعية سوق منطقة «المقهاية» بوادي الضباب غرب مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، موضحة أن القصف تزامن مع قصف آخر للميليشيا على مناطق قريبة آهلة بالسكان، وجاء بعد ساعات على تجدد المعارك بين الميليشيات الانقلابية والقوات الحكومية التي تسيطر على معظم أجزاء المدينة.

وذكرت قيادة الجيش اليمني في تعز في بيان، فجر أمس، أن قواتها شنت «هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في نجد الطير وسائلة الرباح وجبل القرن وتباب ياسين باتجاه حذران» غرب المدينة، مؤكدة مصرع قائد القطاع الغربي التابع للميليشيات الحوثية، وكنيته أبو عبدالعزيز، وأربعة من مرافقيه، وجُرح آخرون خلال الهجوم.

من جانب آخر، اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية رجل أعمال في العاصمة صنعاء واقتادته إلى أحد السجون التابعة لها عقب توجيه له تهم كيدية بهدف ابتزازه مالياً. وأشار مصدر محلي إلى أن الميليشيات الحوثية قامت رج رجل الأعمال عبدالله محمد الحبيشي في سجونها عقب اعتزامه تنفيذ مشروع استثماري في العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن رجل الأعمال الحبيشي كان ينوي شراء أرض لإقامة أحد المشاريع، إلا أن أحد المشايخ النافذين المدعومين من قبل الميليشيات الانقلابية لفق له قضية حول الأرض من أجل ابتزازه ونهب مبالغ مالية كبيرة للإفراج عنه.