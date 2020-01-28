ذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي في بيان، أنه “تلقى اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو جرى خلاله التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وعلى إدانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد”.
المزيد من الأخبار
هذه هي الدول التي سجلت إصابات مؤكدة بفيروس كورونا
3 مصابين بقصف السفارة الأمريكية في بغداد
وأشار عبد المهدي، أثناء المكالمة، إلى “تعزيز إجراءات القوات العراقية” المسؤولة عن حماية السفارة الأميركية ومتابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها للقضاء”.
وشدد على “أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك”. فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، حسب البيان، استعداد بلاده لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنبية في العراق والتعاون لتحقيق السيادة العراقية”.
كانت هذه تفاصيل خبر “أمن السفارة” في بغداد بين بومبيو وعبد المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.