“أمن السفارة” في بغداد بين بومبيو وعبد المهدي

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي في بيان، أنه “تلقى اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو جرى خلاله التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وعلى إدانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد”.

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وأشار عبد المهدي، أثناء المكالمة، إلى “تعزيز إجراءات القوات العراقية” المسؤولة عن حماية السفارة الأميركية ومتابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها للقضاء”.

وشدد على “أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك”. فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، حسب البيان، استعداد بلاده لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنبية في العراق والتعاون لتحقيق السيادة العراقية”.