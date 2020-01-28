كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: قائد القيادة المركزية يوجه رسالة إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، على "تويتر"، أن قائد القيادة الجنرال كينيث مكنزي، بعث رسالة إلى إيران، قال فيها: إن "الجيش الأمريكي مستعد للرد، إذا تطلب الأمر".

كما أشارت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية، إلى قول الجنرال ماكنزي: "إنه وقت حساس للغاية في منطقة عمليات القيادة، نريد أن نقنع إيران الآن، أن الوقت ليس مناسبا لفعل شيء".

وتابع: "وجود مجموعة المارينز البرمائية "ARG" الجاهزة للانتشار، ووحدة المارينز الاستكشافية "MEU"، وحاملة الطائرات هو أفضل رادع".

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وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لقد جلبنا بعض الأصول البحرية والمارينز المهمة إلى المنطقة لإرسال إشارة إلى إيران، مفادها أننا في الوقت، الذي لا نسعى فيه إلى الحرب معها، فإننا مستعدون للرد إذا وجب الأمر".

وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، قبل يومين: "قمنا حتى الآن بتوجيه 6 صفعات شديدة لأمريكا في الخليج".

وأوضح قائد القوات البحرية للحرس الثوري: "قمنا حتى الآن بتوجيه 6 صفعات لأمريكا في الخليج، الأولى كانت تدمير سفينة (سانغاري)، والصفعة الثانية تدمير (ناقلة النفط سي إيل سيتي)، والصفعة الثالثة تدمير ناقلة النفط العملاقة (بريجتون) تلاها سفينة حربية ومروحيتين".