كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك المغرب يقرر إعادة 100 مواطن في مدينة ووهان الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطى الملك المغربي محمد السادس بن الحسن، اليوم الإثنين، تعليماته لإعادة 100 مواطن مغربي موجودين في إقليم ووهان الصيني، بسبب خطر فيروس "كورونا" الجديد، حسبما أعلنت وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

هذا وترأس ملك المغرب جلسة عمل مخصصة لوضعية المواطنين المغاربة الموجودين في إقليم ووهان الصيني، الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعطى الملك محمد السادس تعليماته لإعادة 100 مواطن مغربي، أغلبهم من الطلبة موجودون حاليًا في الإقليم، إلى الأراضي المغربية.

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وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أقرت في وقت سابق، أن الخطر العالمي الذي يمثله الفيروس الجديد "معتدل"، لكنها عادت في تقرير جديد صدر في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، لتؤكد على أن "الخطر بات مرتفعا للغاية في الصين، ومرتفع على المستويين الإقليمي والعالمي".

ومع ذلك، هذا التعديل لا يعني إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية، التي تدعو إليها المنظمة في أسوأ حالات تفشي الأمراض القاتلة، وتستدعي تحركا عالميا أكثر تضافرا.

وأصاب فيروس كورونا، الذي تم التعرف عليه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية خلال اليوم الأخير من العام الماضي، أكثر من 2800 شخص في جميع أنحاء العالم، وقتل 82 شخصًا في الصين.