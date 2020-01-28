العثماني: علاقتي بالملك “سمن على عسل” وهو يشرف على الأمور لأنه يرشد أكثر وكيعاون

وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، زوال اليوم الاثنين، علاقته مع الملك، بـ”سمن على عسل”، وذلك، خلال جلسة الأسئلة الشهرية، الموجهة لرئيس الحكومة، حول السياسة العامة، بمجلس النواب، خلال رده على فريق حزب الاستقلال.

وانتقد العثماني الزج بالملك في الجدل بين الحكومة والمعارضة، قائلا: “دستوريا جميع المخططات الكبرى يشرف عليها الملك، والاستراتيجيات يصادق عليها المجلس الوزاري”.

وأضاف العثماني، بأن “الملك يشرف على الأمور، لأنه يرشد أكثر، وكيعاون الله يجزيه بالخير “، مستطردا، “ولكن الحكومة هي التي تنجز البرامج وتعبئ الموارد المالية”.

وتساءل رئيس الحكومة،: “لماذا نصنع التناقض؟ خصوصا من فريق شارك في حكومات سابقة متتالية (في إشارة للفريق الاستقلالي)” مضيفا “لا أعرف كيف كان يتصرف”.

وعبر العثماني عن شكره لمن” اعترف”، بحسب قوله بأن “المخطط الوطني للماء تأخر 18 سنة” ، قائلا: “اسألوا الحكومات السابقة ومن شارك فيها، نحن اليوم، ولأول مرة يتوفر المغرب على مخطط وطني للماء وعلى مخطط أولوي للماء”.