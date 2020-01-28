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سيريلانكا تعلن رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 27 يناير 2020

صورة ارشيفية

أعلنت السلطات السريلانكية، اليوم الإثنين، رصد أول حالة إصابة بفايروس كورونا في البلاد.

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وأوضحت الصحة السريلانكية، في بيان، أن مواطنة صينية في الأربعين من العمر تحمل معها الفيروس، قدمت من مدينة ووهان الصينية إلى البلاد.

وأضافت أن المواطنة الصينية قدمت إلى سريلانكا كسائحة في 19 يناير الجاري، ودخلت المستشفى بعد مرضها في 25 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزراة إلى أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابتها بالفايروس، وأنه تم نقلها إلى مستشفى الأمراض المعدية لمتابعة علاجها.

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