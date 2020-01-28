شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يقرر إجلاء مواطنين من منطقة ووهان الصينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365

أعلن الديوان الملكي، اليوم الإثنين، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمر بإعادة مئة مواطن مغربي معظمهم من الطلاب من منطقة ووهان الصينية التي توصف بأنها بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد.

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وأعطى الملك أوامره أيضا باتخاذ التدابير اللازمة في المطارات والموانئ والمستشفيات لمنع وصول المرض.

ولم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب الذي بدأ الأسبوع الماضي في تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية لمنع انتشار الفيروس.

وأودى المرض الذي بدأ في مدينة ووهان بحياة 81 شخصا في الصين حتى الآن وأصاب أكثر من 2800 شخص في أنحاء العالم معظمهم في الصين.