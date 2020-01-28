ضابطة جمارك طرابلس تحبط محاولة تهريب البسة تركية

احبطت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ - ضابطة جمارك ​طرابلس​ - مفرزة البلدة والتبليغات محاولة تهريب كمية من الالبسة التركية، حاول صاحبها اخفاءها داخل سيارته. وجرت مصادرة البضاعة المهربة واقتياد المخالف الى مركز جمارك طرابلس للمقتضى القانوني.

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