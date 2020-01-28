الشرطة الاميركية: انتشال ثلاث جثث من موقع حادث تحطم مروحية كوبي براينت

اعلنت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في بيان، عن انتشال ثلاث جثث من موقع حادث تحطم مروحية أودى بحياة نجم كرة السلة كوبي براينت، واكدت استمرار عملية البحث عن بقية الضحايا.
وكان أسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت قتل في تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما.
وأكد مسؤولون في شرطة لوس انجليس مقتل كوبي براينت مع أربعة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته جانا ماريا البالغة من العمر 13 عاما، إثر تحطم المروحية الخاصة باللاعب، واندلاع حريق فيها.
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