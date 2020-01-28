الخارجية الأميركية تنصح رعاياها بتجنب السفر للصين بسبب كورونا

نصحت خارجية الولايات المتحدة رعاياها بتجنّب السفر إلى الصين بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان في وسط الصين وحصد حتى اليوم حياة 82 شخصاً في هذا البلد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحديث لإرشادات السفر إلى الصين، إنّها تدعو المواطنين الأميركيين إلى "إعادة النظر" في أي خطط للسفر إلى الصين وتحذّرهم بشدّة من مغبّة التوجّه إلى مقاطعة هوبي حيث تقع مدينة ووهان، مهد الفيروس الذي أصاب حتى اليوم أكثر من 2700 شخص في الصين وانتشر خارجها.
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