الجيش الأميركي: لا مؤشرات على إسقاط طائرتنا بأفغانستان بنيران معادية

أكد ​الجيش الأميركي​ عدم وجود أي مؤشرات تدل على أن الطائرة الحربية التابعة للجيش التي تحطمت في ​أفغانستان​، سقطت بفعل نيران معادية.

واوضح المتحدث باسم ​القوات الأميركية​ في أفغانستان سوني ليجيت إن الخبراء المعنيين يعكفون في الوقت الحالي على معرفة سبب سقوط الطائرة، وهي من طراز بومباردييه "E11-A".

بيد أن المتحدث أكد أنه لا يوجد حتى الآن ما يدل على أن سقوط الطائرة نتج عن "نيران معادية"، ولم يتطرق المتحدث لذكر بيانات بشأن حالة طاقم الطائرة.

وكانت حركة طالبان المسلحة قد ذكرت بعد ساعات قليلة من نبأ سقوط الطائرة أنها وراء إسقاطها، حيث قال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة أسقطت اليوم الإثنين "طائرة تجسس أميركية" جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من ضباط الاستخبارات الأميركية.