‎وزير الخارجية السعودي: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة العربية السعودية

بعد توقيع وزير الداخلية الإسرائيلي مرسومًا يسمح بزيارة الإسرائيليين للسعودية؛ قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، إن الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية “في الوقت الراهن”.

وأضاف “بن فرحان”، في حوار مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية: “نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي للنزاع (بين إسرائيل والفلسطينيين)”.

وتابع: “وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد”.

وأضاف: “سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل، ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن”.

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ومن المقرر أن تكشف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن خطة أمريكية لتسوية سياسية في الشرق الأوسط.

وبشأن موقفه من هذه الخطة، قال “بن فرحان” إنه لم يطلع عليها، ولذلك يفضل عدم الكشف عن رأيه بها.

ويشار إلى أنه للمرة الأولى، وقع وزير الداخلية الاسرائيلي، آريه درعي، الأحد، مرسومًا يسمح بزيارة الإسرائيليين للسعودية رسميًا، لـ”المشاركة في اجتماعات تجارية، أو البحث عن استثمارات، على أن لا تتجاوز الزيارة 9 أيام”، إضافة إلى أغراض الحج والعمرة بالنسبة للمسلمين في إسرائيل.