قضية تعنيف التلميذة مريم.. القضاء يُدين الأستاذ بـ10 أشهر وغرامة 4 ملايين سنتيم

قضت المحكمة الإبتدائية بتارودنت قبل لحظات، في حق الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات بدوار “توريرت” التابع لجماعة بونرار بإقليم تارودانت، عشر أشهر سجنا، 6 منها نافذة، وغرامة قدرها 40 الف درهم.

وقال حميد جعفر، أحد أعضاء هيئة دفاع الاستاذ، في تصريح ل”اليوم 24″، إن الحكم قاس جدا على الأستاذ.

ويشار إلى أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، أمر بتوقيف الأستاذ المذكور إداريا، إلى حين بت القضاء في قضيته.

يشار إلى أن التلميذة مريم لا يتجاوز عمرها 8 سنوات بدوار “توريرت” التابع لجماعة بونرار بإقليم تارودانت، تتهم أستاذ لها بتعنيفها، ما تسبب لها في مضاعفات خطيرة على مستوى العينين وأزمة نفسية حادة، إلا ان الأستاذ المعني ينفي رواية مريم جملة وتفصيلا.