مقتل مهرب وإصابة آخر برصاص البحرية الملكية أثناء عمليتي مطاردة بالبحر

تمكنت، وحدة لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، اليوم الاثنين، حوالي الساعة الرابعة صباحا، من إحباط عملية لتهريب المخدرات، كان وراءها أربعة أشخاص بواسطة زورق مطاطي كان يحمل كمية كبيرة من المخدرات.

وأوضح مصدر عسكري، أن الزورق رفض الامتثال لوحدة خفر السواحل، بعد عملية مطاردة امتدت حوالي أربعين دقيقة، بالرغم من إطلاق طلقات تحذيرية، مضيفا أن وحدة خفر السواحل اضطرت إلى إطلاق النار على محرك الزورق.

وأشار إلى أن هذه العملية أسفرت عن وفاة أحد المهربين إثر إصابته برصاصة مرتدة وإصابة آخر بجروح وحجز كمية كبيرة من المخدرات، مبرزا أن المخدرات المحجوزة نقلت إلى ميناء طنجة – المدينة وتم تسليم المهربين إلى السلطات المحلية.

من جهة أخرى، ذكر المصدر العسكري أن وحدة أخرى تابعة للبحرية الملكية تمكنت في اليوم نفسه من إحباط عملية ثانية لتهريب المخدرات بعرض ساحل أصيلة، وذلك حوالي الساعة السادسة صباحا.

وأسفر التدخل عن اعتقال أربعة أشخاص وضبط كمية مهمة من المخدرات. وحسب المصدر ذاته فقد تم تسليم المهربين والمخدرات المحجوزة إلى الدرك الملكي لإجراء البحث والمتابعات القضائية.