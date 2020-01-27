هـ. أم الفحم وأبناء اللد يحققان الفوز بالدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أبناء اللد فوزا خارجيا هاما على هبوعيل كتمون القدس بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "تيدي"، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 66 جاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق اللداوي من ضربة جزاء نفذها اللاعب بن بن يائير.

وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 20 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أبناء اللد في مباراته المقبلة نظيره مكابي بيتح تيكفا يوم الاثنين القادم.

هـ. أم الفحم يتخطى هـ. العفولة

Advertisements

تخطى فريق هبوعيل أم الفحم عقبة نظيره هبوعيل العفولة بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن ختام أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد العفولة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الفحماوي، اللاعب تاداس كيانسكاس بعد مرور 24 دقيقة على بداية اللقاء.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رمات هشارون يوم الاثنين القادم.