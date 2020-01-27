شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يبحث مع قيس سعيد سبل دعم العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الإماراتي والرئيس التونسي

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مساء يوم الاثنين في قصر قرطاج مع الرئيس التونسي قيس سعيد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصّة في مجال الاستثمار والتعاون الفني، مع التأكيد على أهميّة الإسراع بعقد اللجنة المشتركة في دورتها السابعة لتنشيط العلاقات الثنائية.

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وتطرق اللقاء الى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها الأزمة الليبية.

وأكد الجانبان أهميّة التنسيق والتعاون بين البلدين لإيجاد حلّ سلمي ينهي هذه الأزمة ويساهم في حقن دماء الشعب الليبي وفقا لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأخير ومن بينها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في إطار حلّ سياسي ليبي ليبي.

وسلم الوزيرالإماراتي الرئيس التونسي رسالة دعوة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما نشرت الرئاسة التونسية عل حسابها على الفيسبوك.

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