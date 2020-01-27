غانتس يشيد بصفقة القرن ويتعهد بتنفيذها بعد الانتخابات

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بيني غانتس وترامب

أشاد "بيني غانتس" زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإعداد خطة للسلام في الشرق الأوسط، وتعهد بتنفيذها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس القادم.



وقال غانتس للصحفيين بعد اجتماعه مع ترامب ”خطة الرئيس للسلام مهمة وتمثل حدثا تاريخيا.. سأعمل بعد الانتخابات مباشرة على تطبيقها من داخل حكومة إسرائيلية مستقرة وفاعلة وجنبًا إلى جنب مع الدول الأخرى في منطقتنا“

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