شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي ينظم جسر جوي لنقل المرضي إلي مصر والأردن والان مع التفاصيل

العقيد تركي المالكي

وأكد الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14 مايو 2018م)، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية“.

وأشار المالكي عبر تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية إلى أن ”هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق، بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية“.

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