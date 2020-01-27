الرئاسة الفلسطينية تدعو العرب والمسلمين مقاطعة "صفقة القرن"

الإثنين 27 يناير 2020

نبيل أبو ردينة

دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، السفراء العرب والمسلمين إلى عدم المشاركة في مراسم إعلان "صفقة القرن" الأمريكية غدا في واشنطن.



وقال أبو ردينة، اليوم الإثنين، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "إننا نهيب بالسفراء العرب والمسلمين الذين وجهت لهم دعوات لحضور إعلان صفقة القرن المشؤومة غداً بعدم المشاركة في هذه المراسم التي نعتبرها مؤامرة تهدف إلى النيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وإفشال قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف "أننا علمنا بأن عددا من سفراء الدول العربية والإسلامية الشقيقة الذين وجهت لهم دعوات رفضوا المشاركة حيث أن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية يثمنون ويقدرون المواقف المشرفة لهذه الدول تجاه قضيتنا وشعبنا".

ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، خطته للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن العديد من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، وأن الجانب الفلسطيني سيطلع عليها غدا.

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ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أمس، الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" بالمؤامرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبل أجياله، مشيرة إلى أن توقيت إعلانها يصب في مصلحة ترامب ونتنياهو على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "صفقة القرن في جوهرها مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبل أجياله، وتوقيتها مصلحة مشتركة لترامب ونتنياهو على حساب حقوق شعبنا".

ويقود كبير مستشاري البيت الأبيض غاريد كوشنر المساعي الأمريكية في هذا الصدد، وكان قد تقدم خلال "ورشة المنامة" التي استضافتها البحرين في 25 حزيران/ يونيو 2019، باستعراض المرحلة الأولى من خطة التسوية الجديدة في الشرق الأوسط.

ويقترح الشق الأول من الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار تقدم على مدار 10سنوات للتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة.

وقاطع الجانب الفلسطيني "ورشة المنامة"، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر الصراع مع إسرائيل.

ورفضت السلطة الفلسطينية الخطة معتبرة "سياسات ترامب منحازة لصالح إسرائيل"، وأن "الإدارة الأمريكية لم تعد قادرة على أن تكون وسيطا محايدا في أية صفقة مستقبلية".

وحذرت الرئاسة الفلسطينية مما وصفتها بأية خطوة أمريكية تخالف قرارات الشرعية الدولية، فضلا عن القرارات الأمر