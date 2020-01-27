بعثة الأمم المتحدة: اللجنة العسكرية الليبية تعقد أول اجتماعاتها خلال أيام في جنيف

الإثنين 27 يناير 2020

صورة أرشيفية

كشف مصدر مطلع في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الاثنين، أن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية سيعقد في الأيام القليلة القادمة في جنيف.



وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن اللجنة العسكرية ستعقد في الأيام المقبلة ويجري العمل على ترتيبها.

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وحول الموعد الذي أعلن عنه سابقا لاجتماع اللجنة العسكرية يوم غد الثلاثاء والذي على ما يبدو أنه تم تأجيله، أكد المصدر أنه "لم يحدد موعد لعقد هذه اللجنة بشكل رسمي يوم 28 كانون الثاني/يناير، حتى يقال إن اجتماع اللجنة تم تأجيله".

وقد أعلن وزراء خارجية دول جوار ليبيا، يوم الخميس الماضي، دعمهم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، مؤكدين، على ضرورة دعم المسار السياسي ورفض التدخل الأجنبي المسلح في ليبيا.

واستضافت العاصمة الألمانية، يوم 19 كانون الثاني/يناير الجاري، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفها بالعناصر الإرهابية.