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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الروسي من إيران: يجب علينا تطوير العلاقات رغم تزايد التوترات والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
روحاني وفياتشيسلاف فولودين.
قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) في تصريحات من إيران إنه "يتوجب علينا الحد من التوترات والسعي لتطوير العلاقات رغم تزايد التوتر في المنطقة".
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الإثنين، أن العلاقات الجيدة بين إيران وروسيا "كانت نتيجة لقرارات الرئيسين"؛ وقال: "نرى زخما جيدا في العلاقات بين طهران وموسكو ومن المهم جدا بالنسبة لنا في الدوما توفير الأساس التشريعي اللازم لتنفيذ القرارات الحكومية والمعاهدات المشتركة بين إيران وروسيا".
وقال فولودين الذي يزور إيران: "رغم أن التوترات في المنطقة تتزايد إلا أنه يتوجب علينا الحد من التوتر والسعي لتطوير العلاقات وعدم ترك هذه التحديات لأن تبعد البلدين عن بعضهم البعض"، حسبما أفاد موقع الرئاسة الإيرانية.
وأضاف: "نحن في مجلس الدوما نعتقد أنه يجب تنفيذ قرارات الحكومتين الروسية والإيرانية ويجب أن نساعد على تنفيذها، وكلما سعينا لتحقيق هذه الأهداف على مستويات مختلفة، كلما كانت النتائج أفضل".
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