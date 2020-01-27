ألمانيا ترى أن خطر (داعش) لم ينته

أوجسبورج (ألمانيا) ـ د ب أ: دافعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب ـ كارنباور عن مهمة قوات بلادها في العراق. وقالت كرامب ـ كارنباور في تصريحات لصحيفة “أوجسبورجر ألجماينه” الألمانية الصادرة امس: “نكافح هناك ضد داعش؛ أي ضد منظمة إرهابية مفزعة”، معربة عن معارضتها للتقديرات التي تقول إنه بالإمكان تقليل الضغط في عملية المكافحة لأن تنظيم داعش صار أضعف، وقالت: “في الواقع الخطر لم ينته بعد. في العام الماضي ارتفع عدد الهجمات مجددا”. وأضافت الوزيرة التي تترأس الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل: “إذا تراخينا في هذه المعركة الآن، سيتعين علينا توقع أن داعش ستكون قادرة مجددا على توجيه ضربات أقوى في أوروبا”، موضحة أن مشاركة ألمانيا في العراق تصب لذلك في صميم المصلحة القومية.

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