لبنان: مجلس النواب يقر موازنة 2020 .. والإيرادات ليست واقعية بسبب الانكماش

في السياسة 28 يناير,2020 نسخة للطباعة

بيروت ـ وكالات: أقر البرلمان اللبناني موازنة عام 2020 أمس وسط مقاطعة من قوى سياسية اعتراضا على إقرارها قبل نيل الحكومة الجديدة الثقة. وأقرت الموازنة بموافقة 49 نائبًا، ورفض 13 من أصل 128 نائبًا في البرلمان. وجاء التصويت مع تجدد الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية والأوضاع الاقتصادية بمحيط مجلس النواب ووقوع صدامات مع قوات الأمن. وكان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، قال، في وقت سابق امس إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر. وكان دياب يتحدث في بداية النقاش البرلماني حول ميزانية 2020، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

من جهته، قال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان إن الايرادات المتوقعة في ميزانية الدولة لعام 2020 قد لا تكون واقعية بسبب الانكماش الاقتصادي في البلد الذي ضربته أزمة اقتصادية. وكان كنعان يتحدث في مستهل جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة والتي تترافق مع احتجاجات قرب البرلمان حيث رشق المتظاهرون رجال الشرطة بالحجارة.

ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير قانونية على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.

ويناقش البرلمان الميزانية العامة التي صاغتها أولا حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري والتي استقالت في أكتوبر تلبية لطلب الاحتجاجات ضد النخبة السياسية المسؤولة عن الازمة. وقال كنعان لرويترز يوم الجمعة إن نسبة العجز المستهدف هي سبعة بالمئة بدلا من 0.6 بالمئة التي كانت مأمولة أصلا مما يعكس الأزمة. لكن كنعان شكك في بداية النقاش في الأرقام قائلا إن “الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي”.وقال إنه يجب تخفيض أسعار الفائدة وإلا فإن إيرادات الدولة لن تكون قادرة على تغطية تكلفة خدمة الديون مضيفا أنه سمع أن أسعار الفائدة ستنخفض “ونحن بانتظار الالتزام الكامل”.

ميدانيا، أصيب عدد من المتظاهرين اللبنانيين في مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت قبل انعقاد أولى جلسات مجلس النواب لدراسة وإقرار موازنة عام 2020. وتجمع عدد من المتظاهرين من كافة المناطق اللبنانية في محيط ساحة النجمة، حيث مقر المجلس النيابي في محاولة للدخول إلى المجلس النيابي، ومنع النواب من الوصول إلى الجلسة. وتمكن المتظاهرون من خرق السياج الشائك عند أحد مداخل ساحة النجمة، وحدث رشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تمكنت من إبعاد المتظاهرين، وقامت باعتقال عدد منهم وسقط نتيجة ذلك عدد من الجرحى. واتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه لتأمين انعقاد الجلسة.