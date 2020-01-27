اليمن: أنصار الله يفرجون عن 64 طفلا أسيرا بإشراف (يونيسف)

صنعاء ـ وكالات: أعلنت أنصار الله في اليمن أمس إطلاق سراح 64 طفلا “تم أسرهم في جبهات القتال”. وقال عبد القادر المرتضى مسؤول في جماعة “أنصار الله” في بيان صحفي :”قمنا بتسليم 64 طفلا أسروا في جبهات القتال إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإعادة ادماجهم بالمجتمع تحت اشراف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)”. من جانبها، رحبت سارة بيسولو نيانتي، الممثلة المقيمة لمنظمة اليونيسف في اليمن، بالإفراج عن 64 طفلا من قبل أنصار الله “يُزعم أنهم أسروا خلال عمليات عسكرية”. وقالت نيانتي في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” :”آمل أن تؤدي هذه الخطوة أيضًا إلى توقيع أنصار الله على خطة العمل لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال في الصراع في اليمن”. الى ذلك، أعلنت “أنصار الله” أن التحالف العربي شن عشرات الغارات الجوية خلال الـ 24 ساعة الماضية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة لأنصار الله عن مصدر عسكري قوله إن” طيران التحالف شن 21 غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال اليمن، و10 غارات على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء “. وأضاف أن” الطيران استهدف أيضا بأربع غارات منطقة مجازة الشرقية في محور عسير على الحدود السعودية شمال اليمن، مع شن ست غارات على منطقة البقع بمحافظة صعدة قبالة نجران السعودية”.

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