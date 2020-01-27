أمين عام أوابك يبحث دعم علاقات التعاون مع مصر

القاهرة ـ وكالات: وصل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس على النقى إلى القاهرة امس قادما من الدار البيضاء بالمغرب فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر والأوابك. وقالت مصادر مطلعة إن الأمين العام للأوابك سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات خاصة فى قطاع البترول، لبحث دعم التعاون بين مصر والمنظمة والتنسيق بشأن الفعاليات التى تستضيفها مصر بقطاع البترول، خاصة معرض مصر الدولى للبترول ” إيجبس 2020 ” والمقرر عقده فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير القادم بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة . وكان النقى شارك خلال زيارته للمغرب فى فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي للبترول والغاز ، والذى عقد بمبادرة من مؤسسة براندي إكسبو، برعاية وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية لغرف الصناعة والتجارة والخدمات، وبشراكة استراتيجية مع مجلس الأعمال السعودي المغربي.

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