المصادقة على محضر صرف رواتب موظفي جريدة الملاعب

2020-01-27 | 22:05
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صادق وزير الشباب والرياضة احمد رياض، على محضر صرف رواتب ومستحقات جريدة الملاعب من تخصيصات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ، للمدة من شهر نيسان 2019 لغاية 31 / 12 / 2019.
وبحسب ما جاء في كتاب قسم التدقيق والرقابة الداخلية، فان "الية الصرف تتضمن ان يكون المبلغ المخصص بذمة لجنة الصرف وفق العقود والاوامر الادارية الخاصة بتعيين موظفي جريدة الملاعب وفق القوائم الاصلية على ان تكون مصادق عليها من قبل اللجنة الاولمبية وتأييد توفر التخصيص المالي ورفق محضر مصادق عليه من قبل لجان الخبراء والقرار والمتابعة، فضلا عن رفق عدم ممانعة رسمية من قبل الدوائر التي يعمل بها الموظفون، وتأييد عدم الصرف سابقاً.
يذكر ان الصحيفة توقفت منذ فترة طويلة بسبب عدم صرف رواتب موظفيها.
يذكر ان الصحيفة توقفت منذ فترة طويلة بسبب عدم صرف رواتب موظفيها.
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