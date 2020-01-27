- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
افاد مصدر امني، الاثنين، بأن حريقا اندلع بقاعدة الصقر في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مركز الدفاع المدني في البياع وباسناد من جهاز ٢٢ تمكن من اخماد حادث حريق في قاعدة صقر داخل كرفان ٤×٦ متر مشيد من مادة السندويج بنل مستغل سكن لمنتسبي هيئة الحشد".
واضاف انه "تم تطويق النيران وعدم انتشار الحادث للكرفانات المجاورة"، مشيرا الى ان "الحادث لم يسفر عن تسجيل اية خسائر بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حريق بقاعدة الصقر في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.