بالصور.. حريق بقاعدة الصقر في بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن حريقا اندلع بقاعدة الصقر في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مركز الدفاع المدني في البياع وباسناد من جهاز ٢٢ تمكن من اخماد حادث حريق في قاعدة صقر داخل كرفان ٤×٦ متر مشيد من مادة السندويج بنل مستغل سكن لمنتسبي هيئة الحشد".

واضاف انه "تم تطويق النيران وعدم انتشار الحادث للكرفانات المجاورة"، مشيرا الى ان "الحادث لم يسفر عن تسجيل اية خسائر بشرية".

Advertisements