سائرون: نرفض تجاوزات الشيخ علي على العامري

ابدى تحالف سائرون، الاثنين، رفضه من تجاوزات فائق الشيخ علي على رئيس تحالف الفتح هادي العامري، فيما اشار الى ان الاختلاف في وجهات النظر السياسية لاتستدعي استخدام الخطابات المتشنجة.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اننا ننظر بكل احترام ومحبة للشخصيات الوطنية المجاهدة التي وقفت مع العراق في حربه ضد عصابات داعش الارهابية"، معربا عن رفضه "الشديد لما صدر من فائق الشيخ علي من تجاوزات بحق هادي العامري -رئيس تحالف فتح -واستعماله الفاظا وعبارات بعيدة عن السياقات السياسية واللياقات الاجتماعية والمرتكزات الاخلاقية للمجتمع العراقي".

ودعا التحالف الشيخ علي الى "احترام الاجراءات القانونية التي اتبعها العامري في شكواه وهو سياق يشجع الجميع على الركون الى مؤسسات الدولة"، مشيرا الى ان "الاختلاف في وجهات النظر السياسية لاتستدعي استخدام الخطابات المتشنجة مع الاخرين وانما العمل المشترك واللغة الهادئة هو المسار الذي ينبغي الاحتكام إليه لتجنيب العراق شر الفتن والصراعات".