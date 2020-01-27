صفقة القرن وأطماع أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 27 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: روحاني منتقدا جناح خامنئي: يعتزمون الاستحواذ على إيران، و "فايننشال تايمز": أجندة أردوغان تهدد النظام العالمي، و "المهنيين السودانيين" يطلق حملة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، و واشنطن وباريس تتفقان على ضرورة تأمين الملاحة بـ"هرمز"، و وسط تساهل أممي.. إيران تدعم الحوثي بشحنة أسلحة، و فتح الله غولن يندد بأطماع أردوغان في ليبيا، و مسؤول فلسطيني: عباس رفض تواصل ترامب حول "صفقة القرن"، و جريفيث يطالب اليمنيين بالالتزام بـ"ستوكهولم"، و كيف حاولت إيران التعتيم على إسقاط الطائرة الأوكرانية؟، و سيناتور أمريكي: ترامب "لا يقلل" من إصابة الجنود بهجوم إيران، و واشنطن تطالب طهران بإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والأجانب، و حكومة تونس حائرة بين الرئيس والبرلمان.. وانتخابات جديدة في الأفق.

وفي الاقتصاد تطالعون: خسائر بورصة قطر تتصاعد والقيمة السوقية تفقد 4.7 مليار ريال، و تراجع كبير في التبادل التجاري بين طهران وبكين، و الرابح الوحيد.. الذهب يكتسب مناعة ضد كورونا، و عمان: ندعم استعدادات السعودية لمواجهة تأثير "كورونا" على أسواق النفط، و رئيس كازاخستان: نطمح لتنفيذ مشاريع مع الإمارات بـ11مليار دولار، و توقعات متشائمة لاقتصاد ألمانيا في 2020، و أوبك تتوقع تأثيرا ضعيفا لفيروس كورونا على سوق النفط.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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