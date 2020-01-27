متحدث البنتاجون السابق: إدراج الإخوان بقوائم الإرهاب أولوية ترامب

أكد جيف جوردون، مستشار الأمن القومي السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب، الإثنين، أن إدراج تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية أولوية إدارة الرئيس دونالد ترامب.



وقال جوردون، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "هناك دعوات جديدة داخل واشنطن، لوضع تنظيم الإخوان على لائحة الإرهاب الأمريكية".

وأضاف أن وضع التنظيم على قوائم الإرهاب قرار قديم؛ حيث كان الجمهوريون يؤيدونه في الماضي، ولكن العقبة الوحيدة حالياً، هي الصراع الداخلي بين الحزبين (الجمهوري- الديمقراطي)؛ حيث يعرقل الديمقراطيون القرار في الكونجرس.

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وأوضح جوردون أن وضع الإخوان على لائحة الإرهاب نادى بها الرئيس دونالد ترامب منذ 3 سنوات، وستكون بين أولوياته في المرحلة المقبلة.

وأشار مستشار الأمن القومي لحملة الرئيس ترامب السابق، إلى وجود تصريحات لوزير الخارجية مايك بومبيو، لوضع التنظيم على قائمة الإرهاب، وهذا دليل على أن الحكومة تضع الأمر في اعتبارها.

وقال بومبيو، في وقت سابق، إنه كان واحداً من 8 نواب قدموا مشروع قانون في الكونجرس، لإدراج الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال في رده على سؤال حول ما إذا كانت إدارة ترامب تنوي اتخاذ تلك الخطوة حالياً: "إن إدارة ترامب ما زالت تنظر في ذلك، وتقيّم الخطوة، لضمان أن يتم ذلك بصورة صحيحة".

وفسر وزير الخارجية الأمريكي أن عملية "الإدراج كمنظمة إرهابية" قد تبدو مجرد قرار، لكنها في الحقيقة تحتاج إلى عمل كثير لضمان وجود الأساس القانوني، ووجود البيانات الصحيحة قبل عملية الإدراج.