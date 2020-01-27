العراق يتعهد بحماية السفارة الأمريكية في بغداد

شدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الإثنين، على أهمية التهدئة في المنطقة، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأدان بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وتعهد بتعزيز الحماية العراقية لها.

وشدد عبدالمهدي كذلك على أهمية احترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

من جانبه، طالب وزير الخارجية الأمريكي بضرورة أن تتخذ حكومة العراق خطوات فورية لحماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية هناك بموجب القانون الدولي.

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وأكد بومبيو أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد يعتبر اعتداء صارخاً على السيادة العراقية.

والأحد الماضي، سقطت 3 صواريخ كاتيوشا داخل حرم السفارة الأمريكية في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.



وأمر رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بالعراق، قوات الأمن بالبحث وضبط مطلقي الصواريخ على السفارة الأمريكية ببغداد.

وتشهد المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد بين فترة وأخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، يلقى بالمسؤولية فيها على مليشيات تابعة لإيران، منذ مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المصنف إرهابياً، في يناير/كانون الثاني الجاري.

وعقب مقتل سليماني، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق.