عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية تدعو العمالة المصرية في الأردن بسرعة توفيق أوضاعهم

الإثنين 27 يناير 2020

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أهابت وزارة الخارجية بالعاملين المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية في مجال عملهم، سرعة الاستفادة من الفرصة المتاحة لتصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم في الأردن؛ حفاظًا على حقوقهم.

ونشرت الخارجية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بمناسبة اقتراب فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة الأردنية الهاشمية من نهايتها في 30 يناير الجاري، بعد أن تم تمديدها مرتين منذ الإعلان عن بدءها في 22 سبتمبر 2019، تهيب وزارة الخارجية المصرية بالعاملين المصريين في المملكة ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية في مجال عملهم، سرعة الاستفادة من الفرصة المتاحة لتصويب أوضاعهم وتقنين تواجدهم في الأردن حفاظًا على حقوقهم".

وواصلت: "كما تود وزارة الخارجية التنويه إلى ما صدر عن وزارة العمل الأردنية من مناشدة بمغادرة جميع العاملين الذين تقدموا بطلب مغادرة نهائية للمملكة خلال فترة تصويب الأوضاع، مستفيدين من الإعفاء من سداد رسوم السنوات السابقة، وحصلوا على موافقة السلطات الأردنية على الخروج النهائي، وذلك في موعد أقصاه 9 فبراير 2020".