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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا توقف الرحلات السياحية إلى الصين بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت نقابة وكالات السفر الفرنسية، اليوم الاثنين، عن إيقاف الرحلات السياحية إلى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقالت صحيفة لو فيغارو الفرنسية"أن نقابة وكالات السفر دعت في بيان، أمس الأحد، إلى إيقاف بيع تذاكر الرحلات إلى الصين وتعليق تنفيذ الرحلات المبرمجة حتى 21 فبراير المقبل".
ولم تقترح النقابة أي إجراءات للسياح الفرنسيين الموجودين حاليا في الصين، واكتفت بدعوتهم إلى الالتزام بالإجراءت، التي أعلنتها السلطات الصينية.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين ،بإن عدد الوفيات بالصين نتيجة فيروس كورونا ارتفع إلى 80 شخصاً.
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