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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الولايات المتحدة.. قرار جديد يستهدف الراغبين في الإقامة الدائمة
الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365
مررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين، قرار الرئيس دونالد ترامب بوقف بطاقة الإقامة الدائمة لمن يعتمد على مساعدات الدولة.
ووفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن المحكمة العليا سمحت لإدارة ترامب بالبدء في تنفيذ القواعد، التي تسهل على الحكومة رفض إقامة المهاجرين محدودي الدخل أو قبولهم في الولايات المتحدة "لأنهم يستخدمون برامج المساعدة العامة أو قد يستخدمونها في المستقبل".
ووافقت المحكمة، الاثنين، على طلب الإدارة الأميركية الطارئ لبدء تطبيق هذه القواعد في الوقت الحالي، وهي خطوة تلغي أمرا أصدرته محكمة استئناف فيدرالية، سابقا، يحظر "قيود الهجرة".
وجاء قرار المحكمة بتصويت 5 جمهوريين مقابل 4 ديمقراطيين رفضوا هذه السياسة، وقالوا إنهم لن يسمحوا بتنفيذها.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن هذا القرار سيجعل من الصعب على المهاجرين الحصول على إقامة أو جنسية دائمة في حال كانوا يعتمدون على مساعدات الدولة، مثل قسائم الطعام.
وانتقدت منظمات مدنية هذا القرار، قائلة إنه يعاقب "المهاجرين الفقراء".
وسيتعين على الأجانب الذين يسعون للحصول على بطاقة الإقامة في الولايات المتحدة أن يثبتوا أن لديهم "موارد مالية كافية" تغنيهم عن مساعدات الدولة.
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