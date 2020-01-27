- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف متبادل بمنطقة بوقرين بين الجيش الليبي ومليشيات الوفاق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف متبادل بمنطقة بوقرين بين الجيش الليبي ومليشيات الوفاق
الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365
أفادت قناة 218 الليبية، مساء الإثنين، بأن بلدة بوقرين ومحيطها شهدت قصفًا جويًا متبادلًا دون وقوع أي اشتباكات مباشرة بين الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة.
ونقلت القناة عن مصدر عسكري من غرفة عمليات سرت التابعة للجيش الوطني، توضيحه بأن الطيران التركي المُسير نفذ غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع تابعة لقوات الجيش، فيما ردت غرفة العمليات الجوية للجيش بشن غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الوفاق في بلدة بوقرين ومحيطها.
وأضاف المصدر ذاته، أنه لا توجد أي اشتباكات مباشرة بمحاور القتال قرب بوقرين، واقتصرت العمليات العسكرية اليوم على القصف الجوي فقط.
وكان الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أعلن أمس في مؤتمر صحفي، أن العمليات العسكرية التي قام بها الجيش، أمس الأحد، في منطقة الهيشة الجديدة المعروفة بـ "بو قرين" غرب سرت، لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف متبادل بمنطقة بوقرين بين الجيش الليبي ومليشيات الوفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.