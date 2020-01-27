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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد خرق اتفاقية مؤتمر برلين..هل يتحرك المجتمع الدولي لردع أردوغان
الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365
عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرا يسلط الضوء على ما كشفه الجيش الليبي عن نقل تركيا للإرهابيين من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية، حيث يتم استقدام طائرات مسيرة ومدافع وتعزيزات عسكرية لدعم المرتزقة السوريين ضد الجيش الوطني الليبي.
وأشار التقرير إلى أن العمليات العسكرية التي شنها الجيش الليبي في منطقة "الهيشة" كانت استباقية ومحدودة بعد تأكد الجيش من استعداد مقاتلين أرسلتهم تركيا لشن عملية على الجيش شرق العاصمة طرابلس.
وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، قال إن مخطط أردوغان بإرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا معلن وحتى اللحظة تواصل تركيا إرسال الإرهابيين والمرتزقة دعما لحكومة الوفاق وخرق للقانون الدولي واتفاقية مؤتمر برلين، فهل يتحرك المجتمع الدولي لردع أردوغان؟.
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