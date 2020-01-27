روحاني: العلاقات بين طهران وموسكو تتطور عكس رغبة واشنطن 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الإثنين، أن العلاقات بين طهران وموسكو ممتازة وتتطور باستمرار خلافا لرغبات الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال روحاني لدى استقباله رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين: "أنا واثق أن العلاقات بين طهران وموسكو سوف تواصل نموها رغم الضغوط الأمريكية"، مضيفاً " نحن لسنا مهتمين بزيادة التوترات في المنطقة"، وذلك حسبما أفاد موقع الرئاسة الإيرانية. من جهته أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الإثنين، أن العلاقات الجيدة بين إيران وروسيا "كانت نتيجة لقرارات الرئيسين"؛ وقال: "نرى زخما جيدا في العلاقات بين طهران وموسكو ومن المهم جدا بالنسبة لنا في البرلمان توفير الأساس التشريعي اللازم لتنفيذ القرارات الحكومية والمعاهدات المشتركة بين إيران وروسيا.

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