حريق داخل محل لبيع مواد الطلاء والخرضوات في رأس الدكوانة-المتن

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني عن نشوب حريق داخل محل لبيع مواد الطلاء و الخرضوات في رأس الدكوانة-المتن، وبحسب المديرية، فإن الاضرار اقتصرت على الماديات.

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