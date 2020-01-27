المرابطون: لرفع علم فلسطين على شرفات المنازل غدا تزامنا مع إعلان بنود صفقة القرن

علقت "حركة الناصريين المستقلين -المرابطون" على إعلان بنود "صفقة العصر". ورأت في بيان لها أن "هذه الصفقة مولود ميت في رحم من حاول أن يستولدها من الاميركيين ويهود التلمود، وهي تصب فقط في خانة الاستهلاك الكرنفالي الاميركي اليهودي التلمودي، وعلى رغم المحاولات التخريبية الذي سلكه مسار هذه الصفقة منذ تسريب نيات اعلانها، سيبقى مخططا من مخططات استهداف القضية ال​فلسطين​ية المركزية ولن تعيق مسار مقاومة اهلنا ​الفلسطينيين​ والقوى القومية العربية واحرار ​العالم​ في سبيل ازالة الكيان التلمودي من الوجود".

وأشارت الحركة الى أن "فلسطين ملك للامة العربية وهي الالم والامل لكل مواطن عربي لذلك لا يملك احد حتى ولو كان فلسطينيا التنازل عن اي شبر من ارضها، وعلى ​القوى الوطنية​ والقومية العربية تجميع عناصر قوتها والاستمرار في نهج ​المقاومة​ حتى تحرير فلسطين".

كما دعت إلى "رفع ​العلم الفلسطيني​ على شرفات المنازل وشبابيكها غدا".