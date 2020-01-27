جريحان سوريان خلال إشكال في الفاعور تخلله اطلاق نار

اصيب سوريان أحدهما برجله اليسرى والثاني بجروح ورضوض، إثر إشكال وقع في ​بلدة الفاعور​ - ​البقاع الأوسط​ بين ​النازحين السوريين​ تخلله ​اطلاق نار​. ونقل الجريحان إلى مستشفى "الهراوي الحكومي" في ​المعلقة​ - زحلة، وحضرت قوة من ​الجيش​ وبوشرت التحقيقات. إضغط للمزيد

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