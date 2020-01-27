اصيب سوري بكسور وجروح، جراء انقلاب سيارته من نوع "لاند روفر"، كحلي، على طريق عزيبة في ​مدينة جزين​ واستقرت في الوادي. وعمل ​الصليب الاحمر​ على نقله الى ​مستشفى جزين الحكومي​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة سوري جراء انقلاب سيارته في جزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.