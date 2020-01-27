مخزومي: من تبنى الموازنة وقع بفخ الفساد والحكومة هي حكومة حزب الله

هاجم رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد المخزومي​، إقرار 2020 للحكومة الجديدة برئاسة الرئيس ​حسان دياب​.

واعتبر مخزومي في حديث تلفزيوني أنه "من تبنى ​الموازنة​ اليوم وقع في فخ ​الفساد​، والحكومة الحالية هي حكومة ​حزب الله​ وخبرة الوزراء فيها لم يتم وضعها في المكان الصحيح باستثناء قلة منهم" معتبراً أن "​جلسة مجلس النواب​ لمناقشة موازنة 2020 كانت مسرحية ولذلك لم اشارك فيها واعتبر ان جلسة المناقشة تجاوزتها التطورات على الأرض من قبل المواطنين ​المتظاهرين​ منذ أكثر من 100 يوم".

ولفت إلى أن الطبقة السياسية "لم تتعظ مما يجري في الشارع وعليهم ان يحذروا من اشخاص لم يعد لديهم ما يخسرونه بعدما خسروا اموالهم ووظائفهم بسبب الفساد الكبير الذي طال كافة القطاعات التابعة للدولة".

وأشار مخزومي إلى أن "​المصارف​ ترتكب جرائم بحق المواطنين من خلال منعهم من حرية التصرف بودائعهم ومن يتحمل مسؤولية هذا الوضع هو الحكومات السابقة التي اعطت الإذن ل​مصرف لبنان​ بالتصرف كما يشاء".